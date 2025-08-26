Психиатр Лазарев посоветовал носить яркую одежду для настроения в межсезонье

Врач-психиатр Игорь Лазарев поделился советами, как улучшить настроение в межсезонье. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он рассказал, что внести краски в серые дни помогут яркие вещи.

«В межсезонье бывают обострения, но не у всех обязательно. Бывают нетяжелые расстройства — перепады настроения, осенняя хандра, даже депрессия иногда. Здесь есть связь со сменой сезонов. Когда световой день меняется, все серое, краски однотипные. В такие периоды можно постараться самому изменить что-то: носить яркую одежду, съездить куда-то, где больше солнца», — цитирует специалиста RT.

Также Лазарев подчеркнул, что сезонные изменения не являются основным фактором, вызывающим обострение тяжелых психических заболеваний, таких как шизофрения и биполярное расстройство.