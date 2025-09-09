Психиатр Кушнирская указала на связь тревожных новостей и переедания

Как пояснила специалист, мозг воспринимает виртуальную реальность как настоящую опасность, даже если события происходят далеко и не касаются напрямую.

По словам врача, чтобы справляться с нагрузкой, организм ищет быстрый источник энергии, который часто находит в еде. В такие моменты люди чаще тянутся к сладкому, кофе или энергетикам. Такой подход помогает на короткое время, но в итоге приводит к еще большему истощению организма и стрессу.

Кушнирская посоветовала регулировать поток информации и внимательнее относиться к своему образу жизни.