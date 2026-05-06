Психиатр Кульгавчук объяснил, как распознать хронический стресс

Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал RT , что хронический стресс отличается от обычного тем, что организм не может вернуться в состояние покоя.

По словам эксперта, при хроническом стрессе происходит сбой в цепи «кортизол — восстановление», клетки переходят на аварийный метаболизм, а надпочечники истощаются. Основные симптомы хронического стресса — эмоциональная анестезия и утрата спонтанной радости, а не раздражение на мелкие неприятности.

«Хронический стресс — это когда вы больше не живете в мире чувств, а существуете в мире функций», — подчеркнул специалист.

Психиатр отметил, что хронический стресс нельзя победить «оружием стресса».

«Это единственная болезнь, которая лечится не борьбой, а капитуляцией... Биологически нам необходимо состояние «ничегонеделания», активация парасимпатической нервной системы. Без этого мы погибаем», — объяснил Кульгавчук.

Чтобы справиться с хроническим стрессом, нужно позволить себе быть «неудобным и бесполезным»: не отвечать на звонок, пропустить тренировку, съесть пиццу без угрызений совести.