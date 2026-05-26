Психиатр Кульгавчук назвал физическую активность естественным антидепрессантом

Психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с RT отметил, что физическая активность положительно влияет на эмоциональное состояние человека, однако при некоторых расстройствах неправильно подобранная нагрузка может быть вредна.

По словам специалиста, спорт на биологическом уровне повышает уровень серотонина и норадреналина, стимулирует выработку BDNF и активирует эндоканнабиноидную систему. На психологическом — возвращает ощущение контроля и прерывает циклические негативные мысли. На социальном — разрушает изоляцию через чувство принадлежности к группе. Особенно полезен спорт при депрессии легкой и средней степени тяжести.

«Особенно хороша аэробная нагрузка. Это часто становится единственным инструментом для пациентов с апатией и ангедонией, когда разговоры на терапии бесполезны», — подчеркнул психиатр.

Физические нагрузки также могут помочь при тревожных расстройствах, СДВГ, ПТСР и диссоциативных расстройствах. Однако есть состояния, при которых неправильно подобранная нагрузка ухудшает прогноз. К таким состояниям относятся тяжелая депрессия с психомоторной заторможенностью, нервная анорексия, тревожно-ипохондрическое расстройство и биполярное расстройство в гипомании.

Кульгавчук отметил, что спорт перестает быть терапией, когда становится единственным способом справиться с любой эмоцией. Вместо того чтобы прислушаться к психической боли, человек «забивает» мышцы до отказа, и тело становится объектом, из которого «выгоняют» эмоции.