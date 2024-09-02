Психиатр Костюк: за 2023 год антидепрессанты купили около 10% москвичей

Главный психиатр российской столицы Георгий Костюк указал на рост продаж антидепрессантов среди местных жителей. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, за 2023 год препараты приобрели порядка 10% горожан.

«Сейчас время довольно в этом плане серьезное. Люди живут в условиях повышенной стрессовой нагрузки», — добавил медик.

Он назвал Москву местом серьезных эмоциональных нагрузок и высокой конкуренции, а также напомнил о проведении спецоперации. Все это оказывает серьезное воздействие на психику.