Психиатр Костюк: за 2023 год антидепрессанты купили около 10% москвичей
Главный психиатр российской столицы Георгий Костюк указал на рост продаж антидепрессантов среди местных жителей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам врача, за 2023 год препараты приобрели порядка 10% горожан.
«Сейчас время довольно в этом плане серьезное. Люди живут в условиях повышенной стрессовой нагрузки», — добавил медик.
Он назвал Москву местом серьезных эмоциональных нагрузок и высокой конкуренции, а также напомнил о проведении спецоперации. Все это оказывает серьезное воздействие на психику.