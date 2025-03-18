Психиатр Костюк: москвичам стали доступны нейротренировки для профилактики возрастных изменений

Тренировки когнитивных функций помогают поддерживать здоровье мозга. Проблемы с памятью и вниманием чаще возникают после 65 лет, однако заботу о мозге стоит проявлять заранее. Об этом заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк в комментарии сайту kp.ru .

Доктор отметил, что негативное влияние на когнитивное здоровье оказывают инфекции, травмы, курение, алкоголь и нарушения кровообращения. Тренировка умственных способностей помогает предупредить развитие заболеваний.

Москвичам старшего поколения предлагают пройти специальные курсы: «Нейротренировки когнитивных навыков» для улучшения памяти и мышления, а также «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» для нормализации эмоций и снижения тревожности. Курсы рассчитаны на 10 занятий длительностью от 20 до 30 минут.