Психиатр Костюк: москвичам стали доступны нейротренировки для профилактики возрастных изменений

Тренировки когнитивных функций помогают поддерживать здоровье мозга. Проблемы с памятью и вниманием чаще возникают после 65 лет, однако заботу о мозге стоит проявлять заранее. Об этом заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк в комментарии сайту kp.ru.
Доктор отметил, что негативное влияние на когнитивное здоровье оказывают инфекции, травмы, курение, алкоголь и нарушения кровообращения. Тренировка умственных способностей помогает предупредить развитие заболеваний.
Москвичам старшего поколения предлагают пройти специальные курсы: «Нейротренировки когнитивных навыков» для улучшения памяти и мышления, а также «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» для нормализации эмоций и снижения тревожности. Курсы рассчитаны на 10 занятий длительностью от 20 до 30 минут.
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