Психиатр Корендюхина: белая горячка может начаться после резкого отказа от алкоголя

Психиатр и руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина развеяла популярный миф о белой горячке. В момент сильного опьянения она не наступает, пояснила эксперт в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, с данной формой психоза обычно сталкиваются люди, которые долгое время злоупотребляют спиртным, а потом резко отказываются от него. Состояние начинается через 48 часов после прекращения приема крепких напитков.

Врач отметила, что к симптомам белой горячки относятся галлюцинации, тремор конечностей и невнятная речь. Пациент также может заметить у себя признаки дисфункции печени.