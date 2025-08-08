Психиатр Кирюхин отметил, что многие черты характера могут быть схожи с симптомами ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется навязчивыми мыслями и действиями. Психиатр медцентра доктора Александровского Алексей Кирюхин рассказал «Известиям» , что у человека могут быть отдельные проявления расстройства или сразу все.

«Например, среди детей и подростков чаще встречаются навязчивые мысли о том, что с любимыми людьми, например, с родителями случится что-то плохое, в то время как среди подростков постарше и взрослых больше случаев возникновения навязчивых мыслей на религиозную или сексуальную тему», — отметил он.

Психиатр добавил, что некоторые черты характера могут напоминать симптомы ОКР, например, склонность к перепроверке закрытых дверей или выключенных электроприборов. Однако врачи могут отличить норму от расстройства благодаря четким диагностическим критериям.

По словам Кирюхина, расстройство проявляется, когда навязчивости отнимают более часа в день или вызывают дистресс и нарушение в сферах жизни. Для снижения симптомов требуется эффективная фармакотерапия и длительная регулярная психотерапевтическая работа.