Психиатр Казанцев предложил вести дневник чувств при раздражительности

Неврологическая непереносимость определенных повседневных звуков, или мизофония, может сильно мешать работе в офисе, особенно в условиях опен-спейса. Психиатр высшей категории Алексей Казанцев рассказал в беседе с «Авторадио» , как справиться с таким состоянием.

Среди раздражителей могут быть щелчки ручки, стук клавиш, тиканье часов или другие повседневные звуки. По словам врача, для снижения уровня тревоги и напряжения могут помочь различные методы.

«Попробовать описать все, что вы видите — сосредоточиться на других объектах и действиях. Есть варианты работы с холодом и техники заземления. И нужно вести дневник чувств», — отметил медик.

Он также предложил варианты с умеренной физической активностью и дыхательными упражнениями. Кроме того, эксперт посоветовал обследоваться, чтобы исключить возможные патологии центральной нервной системы или травмы головного мозга.