Врач Казанцев объяснил рост психических заболеваний среди подростков недостатком физической активности и видеоиграми

Эксперт указал на несколько факторов, влияющих на психическое здоровье подростков. Среди них — увлечение видеоиграми, высокая школьная нагрузка и недостаток физической активности.

«Сегодня как раз меня на передачу приглашали по лудомании. Это игровая зависимость, куда гейминг и относится. Я с ними сталкиваюсь, но сталкиваюсь уже в более взрослом возрасте, к нам обращаются, когда 17–18 лет. И там молодые люди, у которых должен быть тестостероновый всплеск, так сказать, этот гормон альфачей, как говорят, король гормонов, гормон королей. Он у них на уровне. Не хочу оскорблять престарелых людей, но уже когда затухание идет. У них ожирение по женскому типу, мало развиты вторичные половые признаки», — отметил врач.

Ранее KP.RU сообщал о том, что подростки, постоянно использующие гаджеты, практически разучились скучать и утрачивают эмоциональный интеллект, живя в иллюзии «идеального» мира.