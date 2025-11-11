Психиатр Каторгин призвал склонных к тревожности людей отказаться от привычки проверять телефон сразу после пробуждения

Врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Владимир Каторгин в беседе с RT предупредил, что привычка проверять телефон сразу после пробуждения может негативно влиять на психическое состояние человека и снижать его продуктивность в течение дня.

Специалист подчеркнул, что для людей, склонных к тревожности, такая привычка может создать замкнутый круг, поскольку просмотр новостей усиливает чувство тревоги.

«Формировать у себя позитивные привычки. Любые другие. А не просыпаясь, заходить в ленту и читать по большей части негативные новости. Переключаться на что-то другое... Так же как и перед сном», — призвал Каторгин.