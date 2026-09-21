Психиатр Касперович предупредила, что гиперответственность мешает отдыхать

Постоянные проверки, отказ делегировать задачи и невозможность расслабиться могут быть признаками хронической тревоги. Психиатр-нарколог Мария Касперович рассказала, что такое состояние нередко становится привычным для всей семьи, сообщает « Газета.ru ».

По словам специалиста, стремление все контролировать не всегда связано с любовью к порядку. Человек может пытаться справиться с внутренним ощущением угрозы: сначала чаще проверяет себя, затем перестает доверять другим и берет на себя все больше обязанностей.

«Человек контролирует не обстоятельства, а собственную тревогу», — цитирует Касперович kp.ru.

Тревога может проявляться как гиперответственность, желание предусмотреть каждый риск и неспособность делегировать дела. Окружающие часто одобряют такое поведение, называя человека надежным сотрудником, хотя оно может сопровождаться бессонницей и постоянным напряжением.

Контроль постепенно распространяется на все сферы жизни: человек проверяет рабочие чаты в отпуске, перечитывает сообщения и не ложится спать, пока не убедится, что все в порядке. Повторные проверки не успокаивают, а создают замкнутый круг, отметила врач.

Если ответственность не позволяет отдыхать, доверять людям и спокойно жить, это может указывать на тревожное расстройство, заключила Касперович.