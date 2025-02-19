Психиатр Карелин: хроническая усталость может говорить о скрытой депрессии

Скрытая депрессия зачастую маскируется под усталость, апатию и физические боли. « Тульская служба новостей » обсудила эту проблему с психиатром Дмитрием Карелиным.

По словам специалиста, симптомы недуга могут варьироваться от снижения мотивации до тревожности и раздражительности. Иногда можно встретить неочевидные проявления расстройства, среди которых боли в спине и проблемы с пищеварением.

Часто люди не осознают, что у них депрессия, списывая все на стресс или усталость. Карелин подчеркнул важность своевременного обращения за помощью, так как депрессия — это серьезное заболевание, которое требует профессионального вмешательства.