Психиатр Калькэ назвал признаками деменции чрезмерную плаксивость, раздражительность и забывчивость

Тульский психиатр Антон Калькэ в беседе с «ТСН 24» рассказал, как распознать деменцию на ранней стадии. Медик перечислил несколько видов этого заболевания: при болезни Альцгеймера, при болезни Пика, при болезни Паркинсона и сосудистая деменция.

Во время болезни Альцгеймера человек не может социально функционировать и продуктивно мыслить. Это не то, что называют легкой забывчивостью, пациенту могут поставить инвалидность.

Признаками этой болезни считаются сильные нарушения памяти. Человек может не помнить, что он делал 10 минут назад. Больной также забывает, как пользоваться столовыми приборами, он становится чрезмерно плаксивым и раздраженным, рассказал психиатр.