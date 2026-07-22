Психиатр Калюжная предупредила об опасной перегрузке на даче

Психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила, что резкая и тяжелая работа на даче после рабочей недели может навредить спине, сердцу и сосудам, сообщает « Свободная пресса ».

Дача после 40 лет может быть полезной физической нагрузкой, если не пытаться за один день перекопать участок, разобрать сарай и перетащить полтонны земли. Калюжная объяснила, что после рабочей недели организм часто уже истощен недосыпом, стрессом и жарой.

Врач отметила, что особенно опасны долгие наклоны, работа в позе «вниз головой», перенос тяжелых ведер, мешков и бревен, а также резкие повороты корпуса с нагрузкой. По ее словам, это может привести к срыву спины, обострению проблем с шеей, коленями и плечами.

Калюжная добавила, что у людей с повышенным давлением нагрузка, солнце и обезвоживание могут вызвать резкий скачок давления. Опасными симптомами она назвала боль или жжение в груди, новую одышку, холодный пот, слабость, перебои в сердце, тошноту, головокружение и потемнение в глазах. При онемении руки, перекосе лица, спутанной речи или резкой головной боли врач советует сразу прекратить работу, уйти в тень и вызвать скорую.

Дачный день она рекомендует планировать как тренировку: сначала 10–15 минут ходьбы и разминки, затем работать по 25–40 минут с перерывами на воду и отдых в тени. Самые тяжелые дела лучше делать утром или вечером. Грузы стоит переносить ближе к телу или возить на тачке. Алкоголь, баню и жару врач назвала особенно опасным сочетанием.