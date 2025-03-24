Психиатр Якубова: за маской депрессии может скрываться шизофрения

Многие люди по-прежнему не воспринимают психические заболевания всерьез. Несмотря на рост распространенности депрессии, ставшей второй причиной нетрудоспособности населения в мире, существует множество ложных представлений об этом заболевании, рассказала психиатр Анжелина Якубова Здоровью Mail .

По ее словам, некоторые считают, что человек в депрессии просто ленив и недостаточно старается взять себя в руки. Эти ошибочные взгляды могут привести к серьезным негативным последствиям.

За депрессией нередко скрываются более серьезные психические расстройства, например шизофрения, предупредила медик. Кроме того, депрессия увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Без лечения у пациентов наблюдается ухудшение состояния, выражающееся в снижении работоспособности, замедлении мыслительных процессов и речи.