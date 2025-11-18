Психиатр Исаев указал на риски параноидальной шизофрении

Параноидальная шизофрения — это серьезное психическое заболевание, которое может привести к потере связи с реальностью и опасным действиям из-за бреда и галлюцинаций. Об этом сообщил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с RT .

Эксперт подчеркнул, что главная опасность заболевания заключается в потере способности отличать реальное от воображаемого. «Сознание захватывает бред — стойкие, не поддающиеся переубеждению ложные убеждения», — пояснил он. Например, человеку может казаться, что за ним следят или ему приказывают «голоса».

Без регулярной терапии и наблюдения у психиатра болезнь прогрессирует. Бредовые идеи становятся более сложными, а галлюцинации — навязчивыми. Это напрямую влияет на поведение пациента.

При этом психиатр отметил, что при систематическом лечении современными препаратами человек может достичь состояния ремиссии, работать и социализироваться. Однако это требует пожизненного приема препаратов и врачебного контроля.