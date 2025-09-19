Психиатр Исаев рассказал, что регулярный «туман в голове» может указывать на синдром хронической усталости

Как отметил специалист, СХУ проявляется через сильную слабость, которая не проходит после отдыха. Врач подчеркнул, что это состояние отличается от депрессии отсутствием выраженных нарушений настроения или мышления.

Исаев пояснил, что СХУ часто имеет соматическую природу и может быть вызван эндокринными заболеваниями, хроническими вирусными инфекциями, анемией или дефицитом витамина D. Поэтому лечение направлено на устранение первопричины.

Среди основных признаков СХУ психиатр назвал усталость, не связанную с нагрузкой, усиление симптомов после активности, «туман в голове», боли в мышцах и суставах. При появлении этих симптомов важно обратиться к врачу для правильной диагностики, заключил эксперт.