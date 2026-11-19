Горячий алкогольный глинтвейн не согревает в холодную погоду и несет ту же опасность, что и любой алкогольный напиток. Об этом руководитель Клиники доктора Исаева, психиатр и нарколог Руслан Исаев сообщил «Ленте.ру» .

Этанол в составе глинтвейна воздействует на центральную нервную систему так же, как и в других алкогольных напитках: ухудшает координацию, снижает концентрацию внимания и скорость рефлексов, меняя поведенческую реакцию, пишет «Ридус».

Он пояснил, что популярная традиция пить горячий алкоголь зимой основана на ошибочном мнении о согревающем эффекте. Этанол расширяет периферические сосуды, из-за чего возникает ложное ощущение тепла и кожа краснеет, но при этом растет теплоотдача. В итоге температура тела может снижаться, что повышает риск переохлаждения.

Исаев добавил, что регулярное употребление алкоголя ведет к заболеваниям печени, сердца, онкологии и зависимости. По его словам, ВОЗ считает, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует.