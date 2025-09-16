Психиатр Исаев отметил, что в старшем возрасте доза снотворного должна быть вдвое меньше обычной

Бессонница у пожилых людей — распространенная проблема. Когда стандартные методы, такие как прогулки, отказ от кофеина и соблюдение режима сна, не помогают, многие прибегают к снотворным. Однако их использование требует осторожности, подчеркнул врач-невролог, психиатр, руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Руслан Исаев в интервью KP.RU .

«Дозировка снотворных лекарств для людей старшего возраста составляет половину стандартной дозы. Курс приема таких препаратов — желательно не дольше месяца. Категорически нельзя использовать лекарства из группы бензодиазепинов», — отметил специалист.

По словам врача, у пожилых такие препараты вызывают тяжелые побочные эффекты: нарушения памяти и быстрое привыкание. Также противопоказано применение препаратов, содержащих фенобарбитал, поскольку они могут привести к нарушениям в головном мозге и симптомам, сходным с деменцией, предупредил Исаев.