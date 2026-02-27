Психиатр Холодов назвал стресс возможной причиной обострения аллергии

Психиатр Эдуард Холодов сообщил «Известиям» , что хронический стресс и тревожность могут влиять на иммунную систему и вызывать обострения аллергии.

По словам эксперта, аллергия, включая атопический дерматит и бронхиальную астму, рассматривается в современной медицине через призму психосоматического подхода. Центральная нервная система управляет иммунным ответом, а при хроническом стрессе происходит сбой в системе распознавания угроз. Под действием тревоги нейропептиды заставляют клетки выбрасывать гистамин даже при отсутствии реального внешнего раздражителя.

Специалист отметил, что кожа и нервная система имеют общее происхождение, развиваясь из одного зародышевого листка — эктодермы. Это обуславливает их тесную связь: при сильном страхе или горе у человека может впервые проявиться крапивница.