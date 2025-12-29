Психиатр Холдин отметил, что отказ от алкоголя в праздничные дни поспособствует улучшению самочувствия

Психиатр Виталий Холдин в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что отказ от алкоголя в праздничные дни способствует улучшению состояния здоровья в последующее время. Это, по его мнению, повысит качество отдыха на январских выходных.

По словам Холдина, если отказаться от спиртного в новогоднюю ночь, можно избежать утренней головной боли, слабости и отеков. Вместо этого гарантирован глубокий сон и энергия для активного досуга: подвижных игр, прогулок и катания на лыжах. Кроме того, такой подход поможет встретить Новый год в бодром настроении и со стабильным артериальным давлением, добавил NEWS.ru.

Психиатр особо отметил, что семьям с маленькими детьми важно показывать пример трезвого празднования, чтобы дети усвоили: весело можно проводить время и без алкоголя.