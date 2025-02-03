Психиатр Гуревич: дефицит солнца зимой повышает вероятность панических атак

Одна из самых частых причин обращения россиян к психологу — это панические атаки. С приближением конца зимы количество пациентов с такой проблемой растет. Это во многом обусловлено недостатком солнечного света, рассказал доктор медицинских наук и врач-психиатр Геннадий Гуревич в интервью «Газете.Ru» .

По словам врача, недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что вызывает расстройства настроения и поведения, наносит прямой ущерб здоровью мозга. Восполнение дефицита витамина D существенно облегчает лечение расстройств настроения.

Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, врач посоветовал проводить больше времени на улице в дневное время, особенно в солнечные дни. Даже в пасмурную погоду организм получает ультрафиолет через тучи. Кроме того, рекомендуется работать в максимально освещенном естественным светом месте: в офисе или дома выбирать рабочий стол у окна, обустраивать рабочее место в самой светлой комнате напротив окна.

Также важно разнообразить рацион продуктами, которые содержат витамин D растительного и животного происхождения. Физическая активность повышает уровень серотонина. Полезно посещение солярия, а также использование ультрафиолетовых светильников и специальных ламп для светотерапии, резюмировал Гуревич.