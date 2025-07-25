Психиатр Гончаров отметил, что употребление антидепрессантов стало массовым среди молодежи

Кандидат медицинских наук Олег Гончаров рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что молодежь обращается за психологической помощью все чаще. По его словам, это перестало быть «зазорным».

«Если говорить о предписанных лекарствах, таких как антидепрессанты, то в общем этого тоже явно больше. Как-то это явление начинает носить массовый характер. Не обязательно к врачу за таблетками. Люди просто стали чаще обращаться, например, к психотерапевтам, к психологам, которые занимаются психотерапией или психологическим консультированием. Это не стало как-то зазорно, стыдно», — отметил Гончаров.

Ранее Минздрав сообщил о снижении числа больных алкоголизмом и алкогольным психозом. В прошлом году зарегистрировано 63 459 пациентов, а в 2023-м этот показатель был на 3,5 тысячи больше. В 2022 году больных было еще больше — на почти 4,3 тысячи человек.