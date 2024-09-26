Психиатр Голубева: неправильный образ жизни может спровоцировать деменцию

Неправильный образ жизни, включающий в себя, например, хронический алкоголизм, может привести к развитию деменции. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала психиатр-геронтолог Елена Голубева.

Медик призвала не игнорировать проблемы с памятью, отслеживать у себя забывчивость, ощущение растерянности и появление каких-то новых факторов.

Чем раньше человек начнет лечить деменцию, тем больше шансов у него замедлить течение болезни. Голубева отметила, что способов, как полностью вылечить это заболевание, ученые пока не нашли.