Психиатр Голубева: неправильный образ жизни может спровоцировать деменцию
Неправильный образ жизни, включающий в себя, например, хронический алкоголизм, может привести к развитию деменции. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала психиатр-геронтолог Елена Голубева.
Медик призвала не игнорировать проблемы с памятью, отслеживать у себя забывчивость, ощущение растерянности и появление каких-то новых факторов.
Чем раньше человек начнет лечить деменцию, тем больше шансов у него замедлить течение болезни. Голубева отметила, что способов, как полностью вылечить это заболевание, ученые пока не нашли.
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