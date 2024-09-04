Психиатр Глухова: стресс из-за учебы может спровоцировать обострение хронических заболеваний

Психиатр Юлия Глухова заявила, что дети могут столкнуться с обострением хронических заболеваний из-за стресса во время учебы. В данный период стоит соблюдать режим работы и отдыха, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, большой объем информации, повышенные требования в школах и страх получить плохую оценку способны вызвать серьезное эмоциональное напряжение.
Для разгрузки нервной системы Глухова посоветовала чередовать учебу с прогулками. Эффективность также покажут чтение и прослушивание спокойной музыки, добавил «Петроград».