Психиатр Глухова: стресс из-за учебы может спровоцировать обострение хронических заболеваний

Психиатр Юлия Глухова заявила, что дети могут столкнуться с обострением хронических заболеваний из-за стресса во время учебы. В данный период стоит соблюдать режим работы и отдыха, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, большой объем информации, повышенные требования в школах и страх получить плохую оценку способны вызвать серьезное эмоциональное напряжение.

Для разгрузки нервной системы Глухова посоветовала чередовать учебу с прогулками. Эффективность также покажут чтение и прослушивание спокойной музыки, добавил «Петроград».

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