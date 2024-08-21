Психиатр Глухова предупредила, что избыточное нахождение в интернете может привести к повышенному стрессу

Психиатр Юлия Глухова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что взрослым людям стоит проводить в интернете не более шести часов в день. Дело в том, что избыточное нахождение в соцсетях или чтение новостной ленты может привести к повышенному уровню стресса.

Как написал сайт kp.ru, у некоторых людей частое нахождение в интернете способно вызвать бессонницу и даже развитие депрессии.

Для того, чтобы жизнь была полноценной, важно выделять время на хобби, путешествия, занятия спортом и общение с близкими и друзьями. Тогда и от интернет-зависимости будет избавиться гораздо проще, добавила Глухова.