Психиатр Гилев призвал чаще смотреть на зеленые зоны для снятия стресса

Ученые выяснили, что наблюдение за природой помогает уменьшить стресс и притупить боль. Психиатр Артем Гилев в интервью KP.RU поделился рекомендациями по использованию этой особенности мозга в повседневной жизни.

Он советует проводить время на природе или хотя бы чаще смотреть на зеленые зоны во время прогулок и перерывов на работе. Видеоролики с природными пейзажами также помогут снизить уровень стресса и улучшить концентрацию внимания.

В домашней обстановке можно разместить постеры с изображением природы, а вечером включать программы о живописных местах. Это ускорит процесс расслабления и поможет быстрее заснуть.

Ранее ученые проверили воздействие природы на восприятие боли. Они провели эксперимент, воздействуя на кожу добровольцев слабым электрическим током и демонстрируя им видео природы, города и офисов. Участники оценивали свою боль, а исследователи фиксировали активность их мозга. С помощью искусственного интеллекта удалось точно определить, что природные пейзажи уменьшают болевые ощущения.