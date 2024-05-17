Психиатр Фомин рассказал, что неспособность работать в тишине может указывать на синдром дефицита внимания | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 11:29 Психиатр Фомин рассказал, что неспособность работать в тишине может указывать на синдром дефицита внимания

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Врач-психотерапевт Евгений Фомин в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал привычку некоторых людей работать под музыку. По его словам, это так же нормально, как и выполнять работу в тишине.

Лишь в некоторых случаях такое поведение может говорить об определенных нарушениях здоровья.

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«Могут быть какие-то сопутствующие расстройства. Например, синдром дефицита внимания, когда человеку важно, чтобы что-то постоянно происходило, чтобы внимание постоянно переключалось между разными объектами», — сказал медик.

Люди с большой тревожностью также не могут работать в тишине. Они пытаются снять ту самую тревожность с помощью внешних шумов, добавил Фомин.