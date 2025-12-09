Психиатр Фомин отметил, что ранние признаки аутизма развиваются у ребенка до двух-трех лет

В России заметно увеличилось количество детей с расстройством аутистического спектра (РАС). За последние шесть лет число случаев выросло примерно на 140%. Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин объяснил, что РАС — это врожденное нарушение развития нервной системы, которое влияет на коммуникацию, социальное взаимодействие и поведение ребенка. Его слова передала «Вечерняя Москва» .

«Система мировоззрения у ребенка-аутиста устроена иначе. Ему сложно понимать эмоции окружающих, общаться с ними, также у него может быть гиперчувствительность к звукам и прикосновениям», — говорит доктор.

Ранние признаки аутизма развиваются у ребенка до двух-трех лет. К ним относятся отсутствие указательного жеста, реакции на имя, улыбки в ответ и зрительного контакта. «Ребенок может не играть с другими детьми, не имитировать какие-то действия, иметь стереотипные движения. При таких красных флагах родителям обязательно нужно обратиться к детскому психиатру или неврологу», — подчеркнул психотерапевт.

Главную помощь, которую родители могут оказать ребенку с РАС, — это раннее начало коррекции. «Это поведенческая терапия, занятия с дефектологом, логопедом. Также стратегическая задача — это развить навыки общения, самообслуживания, снизить проявления нежелательного с точки зрения социума поведения», — отмечает Фомин.

Евгений Фомин убежден, что при правильной поддержке и воспитании родителей жизнь детей с аутизмом во взрослом возрасте может быть полноценной. Однако многое зависит от степени выраженности расстройства, своевременной диагностики и оказания помощи.