Психиатр Филинова рассказала, что сильная жара может спровоцировать бессонницу и тревожность

Врач психиатр-психотерапевт Варвара Филинова в разговоре с изданием РИАМО сообщила об опасности, которую таит в себе сильная жара. По словам медика, жаркая погода может спровоцировать не только бессонницу, но еще тревожность и агрессивность.

Такие проявления поведения во время жары затрагивают не только взрослых людей, но и детей.

«Перегрев может увеличивать общую тревожность и депрессивную симптоматику. Кроме того, в период сильной жары возрастает раздражительность и агрессивность», — процитировал сайт kp.ru доктора.

Во время жары дети становятся более капризными, некоторые из них даже могут вести себя агрессивно, добавила Филинова.

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