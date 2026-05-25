Психиатр Федорович указал на проблему с тотальной гипердиагностикой депрессии

Психиатр Александр Федорович выразил обеспокоенность по поводу чрезмерной диагностики депрессии в современной медицине. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, сегодня диагноз «депрессия» стал настолько распространенным, что его ставят практически всем, не задумываясь о сути самого состояния.

«Эта гипердиагностика реализуется везде: психологи пишут, что лечат депрессию, страхи, невроз. Любой человек, у которого есть медицинский диплом, вправе ставить любой диагноз», — отметил врач.

Он пояснил, что многие получают такое заключение от специалистов других сфер, например стоматологов.