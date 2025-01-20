Психиатр Федорович: просмотр коротких видео негативно влияет на ум и память

Длительное пребывание в социальных сетях может негативно сказываться на памяти и когнитивных функциях. Об этом предупредил психотерапевт Александр Федорович в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист отметил, что просмотр коротких клипов стимулирует выработку гормонов удовольствия, что может приводить к нарушениям сна, аппетита и даже к проблемам с кровообращением. Тем не менее, Федорович считает неуместным сравнивать зависимость от коротких видео с наркотической. Это обусловлено тем, что запрещенные вещества влияют на организм на физическом уровне, изменяя функции печени, мозга и сосудов.
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