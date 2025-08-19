Психиатр Демьянов назвал желание опохмелиться признаком скрытого алкоголизма

Психиатр Сергей Демьянов рассказал, как распознать алкогольную зависимость. Человек не сразу осознает проблему, и постепенно алкоголь становится средством для снижения психологического дискомфорта, сообщила «Пенза-пресс».
Врач отметил несколько признаков, указывающих на развитие алкоголизма. Среди них — потеря контроля над количеством выпитого, желание опохмелиться, изменение поведения под действием спиртного.
По словам эксперта, регулярное употребление алкоголя людьми среднего и старшего возраста вызывает беспокойство, так как часто они не чувствуют опьянения и не считают это проблемой. Однако даже малые дозы могут привести к проблемам с сердцем, нарушениям работы мозга и печени.
