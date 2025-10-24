Психиатр Дандыкина отметила, что при генерализованном тревожном расстройстве нужно комплексное лечение

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это состояние, при котором человек постоянно испытывает тревогу и напряжение без видимых причин. Оно может существенно влиять на качество жизни, мешать работе и личным отношениям. Врач-психиатр Татьяна Дандыкина рассказала «ТСН24» о причинах, симптомах и методах лечения ГТР.

По словам доктора, ГТР — это устойчивая тревога, которая не связана с конкретными обстоятельствами. Она характеризуется хроническим или рекуррентным течением и может длиться шесть и более месяцев.

«Тревога, которую человек испытывает, совершенно несоразмерна актуальной жизненной ситуации пациента. То есть у него, по сути, все хорошо, но на душе тревожно», — отметила врач.

Причины возникновения ГТР могут быть связаны с личностными особенностями человека, а также с генетическими и физиологическими факторами. Симптомы ГТР охватывают все стороны жизнедеятельности человека и могут включать тревогу, раздражительность, трудности сосредоточения и другие проявления.

Лечение ГТР состоит из медикаментозного и немедикаментозного компонентов. Дандыкина подчеркнула важность комплексного подхода, включая антидепрессанты и психотерапию.