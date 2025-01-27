Психиатр Читлова: многие люди ошибочно принимают тревожные расстройства за СДВГ

В последние годы в российском обществе наблюдается тенденция к самодиагностике синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Врач-психиатр и лектор Российского общества «Знание» Виктория Читлова поделилась с «ФедералПресс» мыслями о различиях между СДВГ и тревожным расстройством.

Читлова отмечает, что многие пациенты ошибочно принимают тревожные расстройства за СДВГ, поскольку эти два состояния могут иметь сходные проявления. Она указывает на растущую частоту случаев гипердиагностики СДВГ: люди, узнав о симптомах этого заболевания, начинают подозревать его у себя. На приемах у специалистов такие пациенты часто жалуются на проблемы с концентрацией, забывчивость и склонность откладывать дела на потом, но при детальном рассмотрении выясняется, что истинной причиной этих трудностей является именно тревога, а не СДВГ.

Одним из ключевых факторов диагностики является возраст начала проявлений симптомов. Симптомы СДВГ обычно возникают еще в детском возрасте, тогда как тревожные расстройства могут развиться в любой период жизни, особенно в зрелости.

По мнению Читловой, важно учитывать историю появления симптомов и их влияние на разные аспекты жизни пациента.