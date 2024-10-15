Психиатр Бесчастнов: к ОКР склонны тревожные люди, которых в детстве пугали болезнями

Люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), не в силах справиться с недугом без помощи врача. Одной из разновидностей этой болезни является частое мытье рук, рассказал «Газете.Ru» психиатр Павел Бесчастнов.

По его словам, ОКР чаще всего диагностируют у тревожных людей, которых в детстве пугали историями о заражении тяжелыми инфекциями.

«В каком-то смысле разновидности ОКР, только более социальных видов, это любые наши повседневные „постучать по дереву“, „посидеть на дорожку“, перекреститься, не наступать на плитки», —отметил специалист.

Бесчастнов добавил, что их общая идея — свести уровень тревожности к минимуму. Однако если упустить контроль над этими естественными социальными действиями, они приобретут болезненные формы.