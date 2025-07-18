Психиатр Баева посоветовала совершать непривычные действия для борьбы со стрессом

Психиатр и психотерапевт Алана Баева поделилась с сайтом KP.RU методами «перезагрузки» мозга во время стресса. В таких ситуациях восприятие реальности может искажаться, что приводит к ощущению безысходности.

В качестве самопомощи врач посоветовала сделать что-то непривычное, например изменить маршрут до работы, пообедать не ведущей рукой или послушать новую для себя музыку.

«Эти простые техники помогут „перезагрузить“ нейронные сети и вывести вас из состояния фиксации на стрессовой ситуации», — пояснила специалист.

Также психиатр отметила, что долгое нахождение в социальных сетях может быть признаком внутреннего напряжения и тревожности. Попытки успокоиться за счет просмотра ленты — лишь иллюзия облегчения.