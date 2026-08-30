Психиатр Агинян объяснил усиление тревоги к вечеру

Психиатр, нарколог и психотерапевт Марат Агинян рассказал, что днем префронтальная кора помогает сдерживать эмоции, контролировать импульсивные реакции и сохранять рациональность. К вечеру ее ресурсы истощаются, поэтому беспокойство ощущается сильнее.

Эксперт отметил, что после снижения внешней нагрузки внимание переключается на внутренние переживания и нерешенные вопросы. Это может усиливать напряжение, поскольку темы, отложенные днем, выходят на первый план.

На эмоциональный фон также влияют суточные колебания нейромедиаторов, включая дофамин, серотонин и мелатонин. Вечерняя тревожность может ухудшать сон, а недостаток отдыха снижает устойчивость к нагрузкам на следующий день, пишет «Ридус».