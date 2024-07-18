Психиатр Афанасьева: для сохранения памяти нужны физическая и социальная активность

Психиатр министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Афанасьева в беседе с pravda-nn.ru рассказала, что людям в возрасте необходимо регулярно нагружать свой мозг, чтобы не утрачивать когнитивные функции.

Как уточнила медик, особенно важно быть физически и социально активным. Также следует соблюдать правильное питание и регулярно нагружать мозг. Особенно положительно на орган действует жирная рыба, а вот избыток сахара и некоторые химические добавки, напротив, могут способствовать снижению когнитивных функций.

Что касается физических нагрузок, регулярные упражнения улучшают кровообращение, снимают стресс и помогают крепче спать, добавила эксперт.

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