Провизор Калашникова отметила, что при выборе тонометра важно правильно подобрать размер манжеты

При выборе домашнего тонометра важно учесть тип прибора и правила его использования, чтобы избежать неверных результатов. Провизор аптеки «Столички» Наталья Калашникова рассказала Life.ru о распространенных ошибках и дала советы по выбору подходящего аппарата.

На рынке представлены три типа приборов: механические, полуавтоматические и автоматические. Механические модели требуют навыков прослушивания сердечных тонов, полуавтоматические упрощают процесс за счет автоматической обработки показателей, а автоматические полностью автоматизированы и удобны для пожилых людей.

Для домашнего использования эксперт рекомендует автоматические или полуавтоматические модели. Важно правильно подобрать размер манжеты, чтобы измерения были точными. Существуют малые (детские), стандартные, крупные и универсальные размеры.

Дополнительные функции, такие как определение аритмии, усреднение нескольких измерений и голосовое сопровождение, делают процесс измерения более удобным и точным. Функция памяти помогает отслеживать динамику давления.

Тонометр часто показывает неверные данные из-за ошибок во время измерения. Перед процедурой необходимо исключить физическую активность, кофеин и курение, спокойно посидеть не менее пяти минут, принять правильное положение тела и правильно наложить манжету. Во время замера нельзя разговаривать и двигаться.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать распространенных ошибок и получить точные результаты при измерении артериального давления.