В супермаркетах нередко встречаются внешне свежие яйца, которые на самом деле могут представлять опасность для здоровья. Об этом сообщил «7Дней.ru» со ссылкой на канал «Простыми словами — наука и технологии, советы и рекомендации, полезности».
Речь идет о продуктах с трещинами в скорлупе. Из-за повреждений внутрь могут попасть различные бактерии, например сальмонелла, провоцирующая отравление.
Некоторым яйцам производители придают свежий внешний вид, промывая их перед продажей. Однако гигиеническая процедура уничтожает природную защитную пленку на скорлупе, что сокращает срок хранения до 12 дней. В России такие обработанные яйца маркируются особыми знаками, но многие покупатели не обращают на это внимания.
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