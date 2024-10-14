Проректор Куликов заявил, что проект Минздрава о бесплатной медпомощи увеличит ее доступность

Проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и последующие годы, разработанный Минздравом России, демонстрирует тренд на внедрение современных технологий, в том числе ИИ, в клиническую практику. Об этом «Известиям» рассказал Дмитрий Куликов, проректор по научной работе Государственного университета просвещения.

Он подчеркнул важность профилактики и ранней диагностики заболеваний, отметив, что доступность медицинской помощи должна повышаться даже в удаленных районах через телемедицину.

Куликов также сообщил о высокоэффективных методах лечения гепатита С в России, подчеркивая их значимость для здоровья граждан.