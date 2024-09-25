Pronews.gr: ученые выяснили, что сине-зеленая водоросль и кимчи «убивают» жир на животе

Ученые перечислили несколько продуктов, которые, согласно их исследованиям, способны убирать жир на животе. Слова специалистов привело издание Pronews.gr .

Так, к таким продуктам исследователи отнесли сине-зеленую водоросль, семена чиа и кимчи.

«Сине-зеленая водоросль богата белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Согласно исследованиям, спирулина помогает снизить индекс массы тела», — процитировала «Свободная пресса»ученых.

Семена чиа содержат клетчатку, жирные кислоты омега-3 и полезные микроэлементы, которые работают на ускорение обмена веществ. А в состав кимчи входит много витаминов А, В, С и пробиотиков.