Pronews: отек на ноге с покраснением кожи может быть признаком тромба в сосудах
Тромбы в сосудах могут спровоцировать опасное состояние — инфаркт. Какие признаки указывают на возникновение свертков крови, рассказала «Российская газета» со ссылкой на Pronews.
По данным ученых, при образовании тромба в системе легочной артерии у человека появляется внезапная одышка. Кроме того, пациент сталкивается с болью в груди и учащенным сердцебиением.
Еще один тревожный сигнал — отек на ноге. В некоторых случаях он сопровождается покраснением кожи и пульсирующей болью, добавила «Свободная пресса».
Новое офтальмологическое оборудование поступило в больницу Лобни
Подозреваемую в краже из магазина задержали в Подольске
Областной фестиваль студенческих отрядов прошел в Мытищах
Спортсменка из Можайска победила на всероссийских соревнованиях по самбо
Экскурсия по рабочим цехам «Метровагонмаша» прошла для художников в Мытищах
Еще 167 участков земли выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте