Pronews: отек на ноге с покраснением кожи может быть признаком тромба в сосудах

Тромбы в сосудах могут спровоцировать опасное состояние — инфаркт. Какие признаки указывают на возникновение свертков крови, рассказала «Российская газета» со ссылкой на Pronews.

По данным ученых, при образовании тромба в системе легочной артерии у человека появляется внезапная одышка. Кроме того, пациент сталкивается с болью в груди и учащенным сердцебиением.

Еще один тревожный сигнал — отек на ноге. В некоторых случаях он сопровождается покраснением кожи и пульсирующей болью, добавила «Свободная пресса».

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