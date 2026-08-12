Проктологи заявили, что идеальное время нахождения в туалете — не более пяти минут

Привычка брать телефон в уборную превратилась в угрозу для здоровья детей и взрослых. Врачи-проктологи отмечают, что раньше заболевание было распространено среди грузчиков и офисных работников старшего возраста, а сейчас его массово диагностируют у школьников и студентов, сообщил URA.RU .

Когда человек сидит на унитазе с гаджетом, мозг отвлекается от естественных сигналов тела. Вместо положенных 2–3 минут он проводит там 15, 20, а иногда и 40 минут. С точки зрения физиологии в этот момент происходят опасные процессы: даже без натуживания гравитация заставляет кровь приливать к органам малого таза, а вены прямой кишки переполняются и расширяются. Жесткое сиденье нарушает кровообращение в промежности, а мышцы тазового дна находятся в постоянном тонусе без расслабления, что со временем приводит к их спазму.

Для детского организма длительное сидение в неправильной позе особенно опасно, так как детский организм находится в стадии роста и формирования. Регулярный застой крови в области малого таза может вызвать нарушение формирования венозных стенок и мышечного корсета таза. Детский кишечник чувствителен к привычкам: игнорирование естественных позывов ради интересного контента быстро приводит к хроническим запорам.

Чтобы избавиться от вредной привычки, врачи рекомендуют установить лимит времени пребывания в туалете — идеально не более пяти минут. Для контроля можно поставить в ванной песочные часы или использовать таймер, особенно если речь идет о ребенке. Также полезно использовать небольшую подставку под ноги, чтобы колени были выше уровня бедер, особенно для детей из-за их небольшого роста.