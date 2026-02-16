Проктолог Плетнер посоветовал включить в рацион тушеные овощи и чернослив

Для поддержания здоровья кишечника важно употреблять достаточное количество жидкости и определенные продукты питания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил проктолог Павел Плетнер.

Врач подчеркнул, что в рационе должны присутствовать тушеные овощи. По его словам, они содержат более мягкую клетчатку, которая способствует движению стула по кишечнику. Также специалист отметил необходимость употребления достаточного количества жидкости, особенно для активных людей.

По словам эксперта, курага и чернослив тоже полезны для кишечника, но их употребление не должно становиться заменой общему здоровому образу жизни.