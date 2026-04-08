Производство препаратов для ранней терапии лишнего веса наладили в России

В России налажен полный цикл производства отечественных препаратов для ранней терапии лишнего веса. Они доступны во всех регионах, а аптечные сети снизили цены на стартовые дозировки.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию в стране тревожной: около шести миллионов человек живут с сахарным диабетом, но излишний вес — это еще и другие, такие же серьезные заболевания: от гипертонии до инфарктов и инсультов, от артритов и артрозов до бесплодия.

Российские препараты «Велгия» и «Велгия Эко» созданы на основе семаглутида и призваны предотвратить эпидемию путем ранней терапии — они не только снижают массу тела, но и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, печень, обмен жиров и холестерина.

Лекарство выпускается в специальной шприц-ручке, удобной и понятной в применении. А ключевое отличие эко-версии — полное отсутствие консервантов и автоматический автоинжектор, что минимизирует риски неверного дозирования.