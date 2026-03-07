Производитель снизил стоимость начальной дозировки препарата «Велгия»
Цены на стартовые дозировки отечественного препарата семаглутида «Велгия» снизились. Теперь желающие избавиться от лишнего веса могут сберечь до трех тысяч рублей за упаковку.
«Велгия» — одобренный Минздравом препарат для лечения избыточной массы тела и связанных с ним осложнений. Лекарство выпускает российская компания «Промомед». Все производственные циклы проходят на одной площадке, что помогло повысить требования к качеству продукта, минуя затраты и логистические риски.
К препарату прилагается удобная шприц-ручка с кнопочным механизмом запуска благодаря чему делать инъекции намного удобнее. Одна упаковка «Велгии» рассчитана на месяц применения.
В шприце-ручке содержится только одна доза, что уберегает пациента от ошибки введения неверного объема лекарства и помогает четко соблюдать запланированный режим терапии для достижения эффективного результата. Препарат поставили во многие аптеки, он доступен по всей России.