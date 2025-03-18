Профессор Зуев: маски и правильное питание помогут избежать офисной простуды

Доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев поделился советами по защите от офисной простуды. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист посоветовал не забывать про использование средств индивидуальной защиты, а также избегать мест массового скопления людей.

«Надо носить маски, сейчас это к тому же стало модно», — отметил эксперт.

По его словам, вакцинация, сбалансированное питание с овощами и фруктами помогут укрепить иммунитет и избежать заражения на рабочем месте. К приему витаминов следует подходить с осторожностью, учитывая индивидуальные особенности организма, подчеркнул профессор.